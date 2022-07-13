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Реки на улицах: новые кадры из ушедшего под воду Верхоянска в Якутии

Ян Брацкий
08:40 13.07.2022
Сейчас в затопленные населенные пункты доставляют питьевую воду и продовольствие.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Жительница Верхоянска показала последствия прорыва водозащитной дамбы. С ее слов, уровень воды стремительно увеличивается.

«Район метеостанции, наблюдается уровень воды 10,39. Отсыпали дамбу песком, но вода все равно прорвала ее и сейчас очень быстро движется в сторону метеоплощадки», - рассказала женщина.

В ночь на среду якутский город Верхоянск почти полностью ушел под воду из-за паводка. В зоне бедствия оказались более тысячи человек. Местные власти сообщают, что вышедшая из берегов река затопила все улицы и придворовые территории. Частично приостановлена подача электроэнергии. В постоянную готовность приведены органы гражданской защиты и коммунальных служб.

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