В стране и мире Реки на улицах: новые кадры из ушедшего под воду Верхоянска в Якутии Ян Брацкий Сейчас в затопленные населенные пункты доставляют питьевую воду и продовольствие. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Жительница Верхоянска показала последствия прорыва водозащитной дамбы. С ее слов, уровень воды стремительно увеличивается. «Район метеостанции, наблюдается уровень воды 10,39. Отсыпали дамбу песком, но вода все равно прорвала ее и сейчас очень быстро движется в сторону метеоплощадки», - рассказала женщина. В ночь на среду якутский город Верхоянск почти полностью ушел под воду из-за паводка. В зоне бедствия оказались более тысячи человек. Местные власти сообщают, что вышедшая из берегов река затопила все улицы и придворовые территории. Частично приостановлена подача электроэнергии. В постоянную готовность приведены органы гражданской защиты и коммунальных служб. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика