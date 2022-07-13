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Удар по спящему городу: власти ЛНР рассказали о последствиях ночного обстрела Луганска

Ян Брацкий
09:25 13.07.2022
Украинские военные открыли огонь из РСЗО HIMARS в половине двенадцатого ночи.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ВКонтакте
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Большинство из выпущенных по Луганску украинских ракет были сбиты, однако их обломки упали на город и вызвали возгорания. Об этом рассказал глава представительства Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник.

«Украинские бандформирования сегодня ночью выпустили по Луганску сразу девять ракет РСЗО, пытаясь пробить защиту ПВО полумиллионного мирного города. Большинство выпущенных ракет сбиты, но есть падение осколков и возгорания городских объектов. Точные данные ущерба и разрушений СЦКК ЛНР соберет уже в ближайшие часы», - написал Мирошник в Telegram-канале.

По его словам, ВСУ используют одну и ту же тактику. Не имея возможности что-либо противопоставить на поле боя, они «накрывают» мирные населенные пункты ракетами. Это тактика террористов, уточнил Мирошник. Ранее уже сообщалось, что Вооруженные силы Украины обстреляли военную часть ПВО, которая обеспечивает безопасность Луганска. Также минувшим вечером стало известно, что в городе прогремела серия мощных взрывов. По предварительным данным, сбили украинскую ракету «Точка-У».

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