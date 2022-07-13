В Луганске прогремела серия взрывов

© Видео: LIC_LPR, Telegram © Фото: LIC_LPR, Telegram

Во вторник поздно вечером в Луганске прогремела серия мощных взрывов. По предварительным данным, над городом сбили украинскую ракету «Точка-У». Об этом заявили в Луганскинформцентре.

Также там опубликовали видео произошедшего, снятое в районе поселка Юбилейный, который входит в состав города. На кадрах видна яркая вспышка, а также слышен характерный звук взрыва.

Напомним, в воскресенье система противовоздушной обороны уже сбивала украинскую ракету над Луганском. Жители сообщали о падении осколков в районах Счастья, Станицы Луганской и Красного Яра.

Тогда обошлось без жертв и пострадавших. Также не было никаких разрушений.