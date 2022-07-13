В ЛНР сообщили об обстреле Луганска девятью ракетами РСЗО HIMARS

О пострадавших в данный момент не сообщается.

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Во вторник около половины двенадцатого ночи украинские войска обстреляли Луганск. По нему выпустили девять ракет из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 23.35 с направления н.п. Артемовск (Бахмут) по н.п. Луганск с применением РСЗО HIMARS (9 ракет)», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее уже сообщалось, что Вооруженные силы Украины обстреляли военную часть ПВО, которая обеспечивает безопасность Луганска. Также вечером стало известно, что в городе прогремела серия мощных взрывов. По предварительным данным, сбили украинскую ракету «Точка-У».