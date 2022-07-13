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В Роспотребнадзоре оценили необходимость возвращения ограничений из-за COVID-19

Ян Брацкий
06:50 13.07.2022
Накануне в НИЦ имени Гамалеи допустили незначительный рост числа заболевших COVID-19 в России
В Роспотребнадзоре оценили необходимость возвращения ограничений из-за COVID-19
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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Введение ограничительных мер на фоне роста вновь выявленных случаев коронавирусной инфекции в России не требуется. Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Введение каких-либо противоэпидемических ограничений из-за роста числа выявленных случаев COVID-19 не требуется», - приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Накануне главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией могут стать выше, однако подъем будет незначительным. Специалист добавил, что после достижения пика заболеваемости зимой появились несколько мутаций «омикрона», пики которых пришлись на май и июнь, но они были совсем не большие.

Тем не менее, столичные власти призвали жителей и гостей мегаполиса вновь надевать медицинские защитные маски в закрытых помещениях.

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