Вирусолог оценил перспективу роста заболеваемости COVID-19 в России

По словам Анатолия Альштейна, потрясения со стороны коронавируса, с которыми люди столкнулись два года назад, наверное, уже не грозят.

© Фото: Aleksander Polyakov, Global Look Press

Показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией могут стать выше, однако такой подъем будет незначительным. С таким заявлением выступил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Рост (заболеваемости COVID-19) может быть, но только он не будет таким уж значительным», - приводят слова врача-вирусолога РИА Новости.

Специалист добавил, что после достижения пика заболеваемости зимой появились несколько мутаций омикрона, пики которых пришлись на май и июнь, но они были совсем не большие.

«Второй вот этот пик июньский в целом по миру имеет тенденцию сейчас снизиться. Я думаю, потрясения, которые были у нас два года назад, нам, наверное, уже не грозят со стороны коронавируса», - отметил он.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что с середины августа и осенью в России может наблюдаться рост заболеваемости коронавирусом в связи с тем, что люди могут заболевать повторно спустя полгода после перенесенной болезни. По его словам, дальнейшая эпидемиологическая обстановка будет зависеть от того, насколько снизился у людей иммунитет к вирусу, есть ли защита от повторного заболевания и появления новых мутаций инфекции.