В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Вирусолог оценил перспективу роста заболеваемости COVID-19 в России

Максим Крюков
03:56 12.07.2022
По словам Анатолия Альштейна, потрясения со стороны коронавируса, с которыми люди столкнулись два года назад, наверное, уже не грозят.
Вирусолог оценил перспективу роста заболеваемости COVID-19 в России
© Фото: Aleksander Polyakov, Global Look Press
Читайте нас на:

Показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией могут стать выше, однако такой подъем будет незначительным. С таким заявлением выступил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Рост (заболеваемости COVID-19) может быть, но только он не будет таким уж значительным», - приводят слова врача-вирусолога РИА Новости.

Специалист добавил, что после достижения пика заболеваемости зимой появились несколько мутаций омикрона, пики которых пришлись на май и июнь, но они были совсем не большие.

«Второй вот этот пик июньский в целом по миру имеет тенденцию сейчас снизиться. Я думаю, потрясения, которые были у нас два года назад, нам, наверное, уже не грозят со стороны коронавируса», - отметил он.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что с середины августа и осенью в России может наблюдаться рост заболеваемости коронавирусом в связи с тем, что люди могут заболевать повторно спустя полгода после перенесенной болезни. По его словам, дальнейшая эпидемиологическая обстановка будет зависеть от того, насколько снизился у людей иммунитет к вирусу, есть ли защита от повторного заболевания и появления новых мутаций инфекции.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:03 Армия
Видео
Работать будет: как в Северодонецке планируют восстановить завод «Азот»
18:09 В стране и мире
СМИ: Дроздов потерял сознание на съемках в Москве
18:01 В стране и мире
Украинский предприниматель Ринат Ахметов продает медийный бизнес в пользу государства
17:46 В стране и мире
Видео
В подмосковных Люберцах автомобиль каршеринга наехал на остановку с людьми
16:36 В стране и мире
В Крыму перевернулся микроавтобус с детьми
Популярное
МО РФ: украинские боевики заминировали обочины дороги между Красным Подом и Радушным в Днепропетровской области
Видео
Подразделения 127-й бригады теробороны в Харькове комплектуют отбывавшими наказание заключенными
Видео
МО РФ: ВКС РФ уничтожили ангар с гаубицами США M777 под городом Часов Яр
Видео
Быстро починить и сытно накормить: как военные ВС РФ трудятся в тылу спецоперации
Илон Маск передумал покупать Twitter
Видео
МО РФ: под Одессой уничтожены две украинские установки Harpoon, полученные из Британии
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.