В ПФР напомнили о возможности для ряда россиян «докупить» себе стаж

Этим могут воспользоваться самозанятые или работавшие за границей.

© Фото: Максим Блинов, РИА Новости

У самозанятых и работавших за границей россиян есть возможность «докупить стаж». Для них сделано исключение в связи с тем, что обычно взносы на пенсию формируют работодатели.

«Минимальный размер страховых взносов определяется как произведение минимального размера оплаты труда , установленного на начало финансового года, за который уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых взносов в ПФР, увеличенное в 12 раз», — об этом агентству «Прайм» рассказали в ПФР.

В этом году минимальный размер страхового взноса составляет 36669,6 рубля. Максимальный размер страхового взноса не может превышать 293356,8 рубля.

Напомним, ранее В ПФР рассказали, что достигшие возраста 80 лет пенсионеры имеют право на увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. Отмечено, что данная выплата составляет 7220,74 рубля.

Однако инвалиды I группы не смогут претендовать на такую надбавку. Объясняется это тем, что она «произведена раньше, и фиксированная выплата им повышена в 2 раза при установлении пенсии по инвалидности».

Ранее в Минтруде рассчитали, как будет производиться индексация страховой пенсии для неработающих пенсионеров в последующие три года.