РБК: Минтруд рассчитал индексацию пенсий на следующие три года

По имеющейся информации, федеральный трансферт в бюджет Пенсионного фонда России вырастет до пяти триллионов рублей в год.

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В Минтруде определили, как будет производиться индексация страховой пенсии для неработающих пенсионеров в последующие три года. По сведениям прессы, индексация пенсионных выплат для работающих граждан не предусмотрена.

По имеющейся информации, федеральный трансферт в бюджет Пенсионного фонда России вырастет до пяти триллионов рублей в год. Об этом сообщает РБК со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении документы: проект бюджета ПФР на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.

Рост выплат в среднем должен будет увеличится на 6,8% в следующем году. В 2024 индексация, в соответствии с планом, составит 6,1%. С 1 февраля 2025 года пенсии неработающих пенсионеров вырастут на 4%, а с 1 апреля 2025 года - на 3,6%.

Как пояснили в Министерстве труда, расчет индексации был ориентирован на то, чтобы ее процент не был ниже инфляции предшествующего года. При этом, для 2023 года размер показателя учитывал тот факт, что пенсионные выплаты дополнительно будут увеличены 1 июля 2022 года на 10%.