В ПФР рассказали, кто может увеличить фиксированную выплату к страховой пенсии после 80 лет

Также люди преклонного возраста 80 лет имеют право на оформление компенсации по уходу за собой.

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Достигшие возраста 80 лет пенсионеры имеют право на увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. Отмечено, что данная выплата составляет 7220,74 рубля.

Об этом сообщили в Отделении ПФР по городу Москве и Московской области. Информацию приводит агентство «Прайм».

«На сегодняшний день фиксированная выплата составляет 7220,74 рубля - именно на такую сумму будет увеличен размер страховой пенсии по старости», - передает агентство.

Приводится порядок таких начислений. Так, со следующего месяца после наступления 80-летия в автоматическом режиме начисляется выплата с доплатой с даты рождения.

Также отмечено, что, например, инвалиды I группы не смогут претендовать на такую надбавку. Объясняется это тем, что она «произведена раньше, и фиксированная выплата им повышена в два раза при установлении пенсии по инвалидности».

К группе исключений относятся получатели социальных пенсий или пенсий по случаю потери кормильца.

Вместе с тем люди преклонного возраста 80 лет имеют право на оформление компенсации по уходу за собой.

«Ухаживать за 80-летним пенсионером может любой неработающий трудоспособный человек, независимо от наличия с ним родственных отношений. Пенсионеры и лица, получающие пособие по безработице, права на компенсационную выплату не имеют, поскольку уже являются получателями социального обеспечения в виде пенсии или пособия по безработице», - указали в Пенсионном фонде.

Ранее в Минтруде рассчитали, как будет производиться индексация страховой пенсии для неработающих пенсионеров в последующие три года.

По сведениям прессы, рост выплат в среднем должен будет увеличится на 6,8% в следующем году. В 2024 индексация составит 6,1%. С 1 февраля 2025 года пенсии неработающих пенсионеров вырастут на 4%, а с 1 апреля 2025 года - на 3,6%.