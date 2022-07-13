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ВСУ нанесли удар по военной части ПВО в Луганске

Максим Крюков
01:26 13.07.2022
По словам Андрея Марочко, в городе были предприняты необходимые меры для обеспечения безопасности мирных жителей.
ВСУ нанесли удар по военной части ПВО в Луганске
© Фото: Aziz Karimov, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Вооруженные силы Украины обстреляли военную часть ПВО, которая обеспечивает безопасность города Луганск. Об этом заявил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

«ВФУ нанесли массированный удар по военной части ПВО, которая обеспечивает безопасность города Луганск», - написал он в своем Telegram-канале.

Марочко добавил, что в настоящий момент были предприняты необходимые меры для обеспечения безопасности мирных жителей.

Накануне вечером стало известно, что в Луганске прогремела серия мощных взрывов. По предварительным данным, над городом сбили украинскую ракету «Точка-У». Также было опубликовано видео произошедшего, снятое в районе поселка Юбилейный, который входит в состав города. На кадрах видна яркая вспышка, а также слышен характерный звук взрыва.

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