Генсек ООН назвал критически важным шагом вперед переговоры по зерновому вопросу в Стамбуле

Генеральный секретарь организации поблагодарил Москву и Киев за участие в мероприятии.

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал критически важным шагом вперед прошедшие переговоры в Стамбуле по зерновому вопросу. По его мнению, это является «лучом надежды».

Генсек также подчеркнул, что в будущем потребуется техническая работа в развитие договоренностей по зерну. Помимо этого, Гутерриш поблагодарил Москву и Киев за участие в мероприятии, передает РИА Новости.

Антониу Гутерреш также выразил надежду, что на следующей неделе стороны переговоров по зерновому вопросу вновь соберутся.

Ранее в Минобороны России заявили о представлении предложений на переговорах по вывозу украинского зерна в Стамбуле. Об этом рассказал официальный представитель МО Игорь Конашенков.

Он отметил, что представители ведомства принимают участие в стамбульских четырехсторонних переговорах вместе с коллегами из Турции, представителями ООН и делегацией Украины. Конашенков уточнил, что на переговорах обсуждается вопрос организации вывоза сельхозпродукции из черноморских портов.

Кроме этого, в Кремле подтвердили переговоры с Киевом по вывозу зерна с Украины. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информация будет предоставляться оттуда по мере необходимости.