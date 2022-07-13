Минобороны России представило предложения по украинскому зерну на переговорах в Стамбуле

По словам официального представителя МО РФ Игоря Конашенкова, представители российского оборонного ведомства принимают участие в стамбульских четырехсторонних переговорах вместе с коллегами из Турции, представителями ООН и делегацией Украины.

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В Минобороны России заявили о представлении предложений на переговорах по вывозу украинского зерна в Стамбуле. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

По его словам, представители российского оборонного ведомства принимают участие в стамбульских четырехсторонних переговорах вместе с коллегами из Турции, представителями ООН и делегацией Украины.

Конашенков отметил, что на переговорах обсуждается вопрос организации вывоза сельхозпродукции из черноморских портов.

«Российской делегацией подготовлен и представлен на рассмотрение пакет предложений по скорейшему практическому решению данного вопроса», - сказал Конашенков.

Ранее факт этих переговоров подтвердили в Кремле.

Напомним, с начала российской специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 года Украина лишилась возможности поставлять на внешние рынки свою сельхозпродукцию через черноморские порты. Причиной тому, как заявляет российская сторона, стало минирование Киевом собственных же портов.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов