Бывшего замглавы МЧС Гуровича доставили в Басманный суд

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Бывшего заместителя главы МЧС Андрея Гуровича доставили в Басманный суд Москвы.

Ранее в Главном следственном управлении СК РФ раскрыли подробности задержания Гуровича. Напомним, его подозревают в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в 2020 году мужчина организовал выделение из федерального бюджета более 969 миллионов рублей для строительства в Мурманской области мобильного госпиталя для лечения больных COVID-19. В результате госпиталь был возведен без учета климатических условий региона, по назначению не использовался и был демонтирован.

Андрей Гурович был задержан 12 июля в Москве. Тогда же полиция провела десятки обысков с изъятием необходимой документации. В деле утверждается, что именно бывший замглавы МЧС является главным фигурантом, однако есть и другие лица, уголовное преследование которых пока не началось.

Помимо этого, следствие обратилось к Басманному суду с просьбой арестовать Андрея Гуровича. В случае если он будет признан виновным, ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от трех до 10 лет.