Следствие просит суд арестовать Гуровича

Ранее утверждалось, что он подозревается в превышении должностных полномочий в ходе строительства мобильного госпиталя для больных COVID-19 в Мурманской области.

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Следствие просит Басманный суд арестовать экс-замглавы МЧС России Андрея Гуровича. Как утверждается, правоохранители вменяют ему превышение полномочий, которые привели к тяжким последствиям.

«В суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для Андрея Гуровича», - сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

В случае если он будет признан виновным, ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.

Ранее в ряде СМИ появились сообщения о задержании в Москве бывшего заместителя главы МЧС. По данным «Коммерсанта», он подозревается в превышении должностных полномочий в ходе строительства мобильного госпиталя для больных COVID-19 в Мурманской области.