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В СК сообщили подробности задержания Гуровича

Ян Брацкий
14:34 13.07.2022
Ранее следствие обратилось к Басманному суду с просьбой арестовать бывшего заместителя главы МЧС России.
В СК сообщили подробности задержания Гуровича
© Фото: МЧС РФ
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В Главном следственном управлении СК России раскрыли подробности задержания экс-заместителя главы МЧС РФ Андрея Гуровича, которого подозревают в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в 2020 году Гурович организовал выделение из федерального бюджета более 969 миллионов рублей для строительства в Мурманской области мобильного госпиталя для лечения больных COVID-19.

«Полевой госпиталь был возведен без учета климатических условий региона, по назначению не использовался и был демонтирован. Достоверно зная об этих обстоятельствах, Гурович... мер к эффективному использованию бюджетных средств не принял, в результате чего бюджету Мурманской области причинен ущерб на сумму более 323 млн рублей», - говорится в заявлении ведомства.

Андрей Гурович был задержан накануне в Москве. Тогда же сотрудники правоохранительных органов провели десятки обысков с изъятием документации и иных интересующих следствие предметов. В деле утверждается, что именно Гурович является главным фигурантом, однако есть и другие лица, уголовное преследование которых пока не началось.

Ранее стало известно, что следствие обратилось к Басманному суду с просьбой арестовать экс-замглавы МЧС России. В случае если он будет признан виновным, ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от трех до 10 лет.

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