Появился первый погибший в результате протестов на Шри-Ланке

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В неофициальной столице Шри-Ланки Коломбо скончался 26-летний участник массовых протестов. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Как уточняет издание, участник протестов пострадал от применения полицией слезоточивого газа у резиденции премьер-министра. Его госпитализировали в одну из частных клиник. Смерть молодого человека наступила из-за проблем с дыханием.

Массовые протесты на Шри-Ланке с требованием отставки президента начались в июле. Демонстранты захватили президентскую резиденцию, а также резиденцию премьера. После этого глава государства Готабая Раджапакса покинул остров, а 13 июля он заявил, что уходит в отставку, его обязанности временно будет выполнять премьер-министр Ранил Викрамасингхе.

Протесты на Шри-Ланке связаны со значительным ухудшением уровня жизни из-за экономического кризиса. В стране не хватает иностранной валюты, топлива, нефтепродуктов, удобрений, продуктов питания и медикаментов для отдельных групп населения.