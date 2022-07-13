В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Появился первый погибший в результате протестов на Шри-Ланке

Анна Касаткина
18:02 13.07.2022
Участник протестов пострадал от применения полицией слезоточивого газа у резиденции премьер-министра.
Появился первый погибший в результате протестов на Шри-Ланке
© Фото: Isura Nimantha, KeystonePressAgency, Globallookpress
Читайте нас на:

В неофициальной столице Шри-Ланки Коломбо скончался 26-летний участник массовых протестов. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Как уточняет издание, участник протестов пострадал от применения полицией слезоточивого газа у резиденции премьер-министра. Его госпитализировали в одну из частных клиник. Смерть молодого человека наступила из-за проблем с дыханием.

Массовые протесты на Шри-Ланке с требованием отставки президента начались в июле. Демонстранты захватили президентскую резиденцию, а также резиденцию премьера. После этого глава государства Готабая Раджапакса покинул остров, а 13 июля он заявил, что уходит в отставку, его обязанности временно будет выполнять премьер-министр Ранил Викрамасингхе.

Протесты на Шри-Ланке связаны со значительным ухудшением уровня жизни из-за экономического кризиса. В стране не хватает иностранной валюты, топлива, нефтепродуктов, удобрений, продуктов питания и медикаментов для отдельных групп населения.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:48 В стране и мире
Видео
Бывшего замглавы МЧС Гуровича доставили в Басманный суд
18:38 В стране и мире
Видео
Новые удары артиллерией: ВСУ обстреляли Донецк снарядами «натовского» калибра
18:31 В стране и мире
ВОЗ призывает все страны мира вернуть масочный режим
17:50 В стране и мире
Видео
Корреспондент показал, как выглядит квартира в новом микрорайоне освобожденного Мариуполя
17:37 В стране и мире
Венгрия ввела режим ЧП в области энергетики
Популярное
Экс-спецназовец назвал способ выспаться за 10 минут
Опубликовано первое полноценное фото с телескопа James Webb
Видео
Компромат, разврат, наркотики: почему американцы считают Хантера Байдена угрозой нацбезопасности США
Видео
Корреспондент показал, как ВСУ чуть не устроили катастрофический взрыв в Северодонецке
МО РФ: украинские боевики заминировали обочины дороги между Красным Подом и Радушным в Днепропетровской области
Видео
МО РФ: под Одессой уничтожены две украинские установки Harpoon, полученные из Британии
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.