В стране и мире Daily Mirror: президент Шри-Ланки подписал заявление об отставке на фоне беспорядков Ян Брацкий По неподтвержденным данным, президент страны находится на острове и может покинуть его на этой неделе. © Фото: Saman Abesiriwardana, KeystonePressAgency, globallookpress Читайте нас на: Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса подписал заявление о своей отставке 13 июля. Об этом сообщила газета Daily Mirror. «Заявление президента подписано и передано высокопоставленному правительственному чиновнику, который передаст его спикеру парламента», - сообщило издание. По версии издания, глава государства находится на острове под охраной военных и не покидал территории страны. Массовые демонстрации на Шри-Ланке начались в минувшую субботу, когда на улицы вышли тысячи протестующих. Люди недовольны экономическим положением страны и условиями жизни. На Шри-Ланке катастрофически не хватает продовольствия, медикаментов и автомобильного топлива. Демонстранты потребовали отставки главы государства. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика