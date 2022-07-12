Daily Mirror: президент Шри-Ланки подписал заявление об отставке на фоне беспорядков
По неподтвержденным данным, президент страны находится на острове и может покинуть его на этой неделе.
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Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса подписал заявление о своей отставке 13 июля. Об этом сообщила газета Daily Mirror.
«Заявление президента подписано и передано высокопоставленному правительственному чиновнику, который передаст его спикеру парламента», - сообщило издание.
По версии издания, глава государства находится на острове под охраной военных и не покидал территории страны.
Массовые демонстрации на Шри-Ланке начались в минувшую субботу, когда на улицы вышли тысячи протестующих. Люди недовольны экономическим положением страны и условиями жизни. На Шри-Ланке катастрофически не хватает продовольствия, медикаментов и автомобильного топлива. Демонстранты потребовали отставки главы государства.