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Daily Mirror: президент Шри-Ланки подписал заявление об отставке на фоне беспорядков

Ян Брацкий
09:50 12.07.2022
По неподтвержденным данным, президент страны находится на острове и может покинуть его на этой неделе.
Daily Mirror: президент Шри-Ланки подписал заявление об отставке на фоне беспорядков
© Фото: Saman Abesiriwardana, KeystonePressAgency, globallookpress
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Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса подписал заявление о своей отставке 13 июля. Об этом сообщила газета Daily Mirror.

«Заявление президента подписано и передано высокопоставленному правительственному чиновнику, который передаст его спикеру парламента», - сообщило издание.

По версии издания, глава государства находится на острове под охраной военных и не покидал территории страны.

Массовые демонстрации на Шри-Ланке начались в минувшую субботу, когда на улицы вышли тысячи протестующих. Люди недовольны экономическим положением страны и условиями жизни. На Шри-Ланке катастрофически не хватает продовольствия, медикаментов и автомобильного топлива. Демонстранты потребовали отставки главы государства.

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