Лес рубят, щепки летят: как антироссийские санкции вредят развивающимся странам

Фермеры Эквадора блокируют дороги по всей стране баррикадами из камней. Из-за проблем с логистикой экспорт в Россию резко сократился и теперь владельцы банановых плантаций терпят убытки. Наша страна закупала более 20 процентов фруктов.

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Протесты на Шри-Ланке перешли в круглосуточный режим. Вечером остров погружается в полный мрак - только файеры и свет от автомобильных фар. Из-за нехватки топлива в стране каждый день отключают электричество на 7-8 часов. И это только верхушка айсберга под названием кризис - Шри-Ланка объявила дефолт, заморозив все выплаты по внешнему долгу.

Внешний долг страны - 35 миллиардов долларов. Здесь уже разогнали инфляцию почти до 19 процентов. Пик, до 28 процентов, ожидают в мае из-за плавающего курса ланкийской рупии и тотального роста цен. Центральный Банк Шри-Ланки резко повысил ставки по кредитам и депозитам - не помогло.

Все началось еще с пандемии - прежний турпоток так и не вернулся, а сейчас до острова дошло и эхо антироссийских санкций - высокая стоимость на сырье заставила сократить импорт нефти и ввести жесткую экономию ресурсов.

«Цена на нефть растет, они еще беднеют и их ситуация с дефолтом еще ухудшается. Вот такая история для тех, кто нетто-экспортер: рост цен на нефть - это дополнительные доходы, а для тех, кто нетто-импортеры – им, конечно, тяжело», - заметил проректор РАНХиГС, директор Института финансов и устойчивого развития Андрей Марголин.

В уличную войну перерастают протесты в Перу - идут жесткие столкновения с полицией. Люди требуют снизить стоимость на продовольствие и бензин. Ценники в магазинах за последний месяц выросли больше, чем на 20% - прежде всего из-за разрыва логистических цепочек с Россией.

На мировом рынке зерна - нервозность. Пшеница, а вслед за ней молочные продукты, масло, дорожают как никогда. Почти каждый третий литр подсолнечного масла в мире - российский. Но мировые грузоперевозчики присоединились к рестрикциям против России, поэтому их суда не заходят в российские морские порты, а многие их гавани закрыты для наших кораблей. И вопрос о хлебе встает во всем мире.

«Россия и Украина занимают более 30% от мирового экспорта ячменя и пшеницы. Ограничения, действующие в отношении Новороссийского морского порта, полностью перекрывают поток поставок. Египет, Ливан, Канарские острова - цены там уже взлетели, продукции не хватает. Людей, чей доход будет уходить только на еду, будет все больше и больше», - отметила эколог, специалист по продовольственной безопасности Дженнифер Берни.

Последствия санкций уже остро ощущают на себе страны Ближнего Востока и Северной Африки, куда уходило 70 процентов экспорта нашей пшеницы. Ее стоимость подскочила больше чем на 43 процента - рекорд последнего десятилетия.

«Все, чего мы хотим, — это прогресса. Чтобы инфляция снизилась, чтобы бедные люди могли выжить. Бедные сейчас страдают больше всего», - жалуется бизнесмен Абдул Вахид.

Но голодные игры, которые затеяли недальновидные политики в Евросоюзе и Западе, продолжаются. Логистические цепочки разрушаются, санкции подрывают торговые отношения. Даже те страны, которые могут обеспечить себя хлебом и маслом, могут столкнуться с дефицитом продуктов - из-за удобрений. По старинке - с помощью навоза - хороший урожай не получишь. А Россия - крупнейший в мире экспортер минеральных удобрений. Фермеры Бразилии бьют тревогу.

«Раньше я тратила 175 долларов на удобрения для всей фермы, но теперь мне приходится платить за эти же удобрения на 700 долларов больше. Раньше мы получали удобрения из России и Беларуси, сейчас это проблематично. Придется бросить фермерский бизнес, потому что я несу одни убытки», - призналась бразильская фермер Моника Кариуки.

А фермеры Эквадора блокируют дороги по всей стране баррикадами из камней. Из-за проблем с логистикой экспорт в Россию резко сократился и теперь владельцы банановых плантаций терпят убытки. Наша страна закупала более 20 процентов фруктов.

Боятся даже в состоятельных странах. Так, в США мукомольные компании из-за плохих урожаев уже подняли цену на муку. А Великобритания выращивает свою пшеницу - до 80 процентов, остальное добирает из Европы и Канады.

Но даже если местный хлеб не пекут из русской муки, его цена все равно ползет вверх из-за мирового повышения спроса. А вслед за пшеницей дорожают мясо, яйца, молоко, поскольку в корм скота и птицы также входит зерно и кукуруза.