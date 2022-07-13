Гусеницы, трал и яркие взрывы: как роботы «Уран-6» разминируют Мариуполь

Российский робот движется по опасному участку, приводя в действие мины и взрывоопасные предметы, не создавая опасность для оператора.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

«Звезда» публикует кадры разминирования освобожденного Мариуполя - город и окрестности очищаются от взрывоопасных предметов, чтобы как можно скорее вернуть его к мирной жизни.

На кадрах видно работу российского робота-сапера «Уран-6». Он движется по опасному участку, приводя в действие мины и взрывоопасные предметы, не создавая опасность для оператора.

Также работающий в городе корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев показал, как Минобороны России в сжатые сроки возводит медцентр в Мариуполе.

Ранее сообщалось, что первый с момента освобождения Мариуполя электропоезд отправился в Волноваху.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов