Гусеницы, трал и яркие взрывы: как роботы «Уран-6» разминируют Мариуполь
Российский робот движется по опасному участку, приводя в действие мины и взрывоопасные предметы, не создавая опасность для оператора.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
«Звезда» публикует кадры разминирования освобожденного Мариуполя - город и окрестности очищаются от взрывоопасных предметов, чтобы как можно скорее вернуть его к мирной жизни.
На кадрах видно работу российского робота-сапера «Уран-6». Он движется по опасному участку, приводя в действие мины и взрывоопасные предметы, не создавая опасность для оператора.
Также работающий в городе корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев показал, как Минобороны России в сжатые сроки возводит медцентр в Мариуполе.
Ранее сообщалось, что первый с момента освобождения Мариуполя электропоезд отправился в Волноваху.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов