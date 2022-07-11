Первый с момента освобождения Мариуполя электропоезд отправился в Волноваху

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Между освобожденными городами Донецкой Народной Республики Мариуполем и Волновахой наладили железнодорожное пассажирское сообщение. Первый с момента начала спецоперации поезд отправился в понедельник, 11 июля.

«На сегодняшний день это одно из ярких событий для горожан, потому что достаточно большое количество мариупольцев проживает в Донецке. Мы этим практически соединили Мариуполь с Донецком, сейчас прорабатывается вопрос прокладки автобусного маршрута Волноваха - Донецк. Теперь у многих появилась возможность увидеть своих родных и знакомых после долгой разлуки. Первым рейсом уже поехали более 50 человек, люди еще будут садиться на тех станциях, которые имеются между Мариуполем и Волновахой», - приводит ТАСС заявление мэра Мариуполя Константина Иващенко.

В ближайшее время также планируется запуск дополнительного пассажирского поезда сообщением Мариуполь - Мелитополь. Как отметил гендиректор ГУП ДНР «Донецкая железная дорога» Олег Калеватых, по мере дальнейшего освобождения территорий, железнодорожное сообщение соединит Мариуполь с Донецком и со всей республикой.