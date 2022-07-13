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В Кремле заявили о нерешенном вопросе с транзитом в Калининград

Ян Брацкий
13:36 13.07.2022
Восемнадцатого июня официальный Вильнюс прекратил транзит в Калининград товаров, попавших под европейские санкции.
В Кремле заявили о нерешенном вопросе с транзитом в Калининград
© Фото: Ilya Galakhov, GlobalLookPress
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Проблема с транзитом в Калининград далека от решения. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. Представитель Кремля опроверг данные некоторых СМИ, сообщивших о договоренности между ЕС и Москвой по данному вопросу.

«Пока никакой финализации этой ситуации нет. Мы ожидаем каких-то подвижек, но пока мы констатировать, что эта проблема снята, не можем», - сказал пресс-секретарь президента.

Официальный Вильнюс прекратил транзит товаров, попавших под европейские санкции, 18 июня. В запретный список вошли древесина, алкоголь, удобрения, строительные материалы и многое другое, составляющее около половины всего грузопотока. Литовские власти заявили, что таким образом исполняют волю ЕС, и отказались идти на уступки РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве решение Вильнюса назвали агрессивным и выходящим за пределы. Со слов официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Москва оставляется за собой право ответить, если ситуация не будет урегулирована. Власти Калининграда, например, предложили в качестве ответной меры полностью запретить ввоз и вывоз любых товаров через Прибалтику в Россию.

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