Путин рассказал Видодо, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна

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Россия не препятствует вывозу украинского зерна. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с индонезийским лидером Джоко Видодо.

Также глава российского государства отметил, что никто не мешает украинской стороне разминировать морские порты. При этом Путин подчеркнул, что Российская Федерация находится в плотном рабочем контакте с профильной организацией ООН по решению данного вопроса.

Кроме того, по словам российского президента, в заблокированных портах находится около пяти миллионов тонн зерна, что никак не может повлиять на состояние мировых рынков.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ситуация с зерном из Украины не имеет отношения к продовольственному кризису в Европе. По словам главы МИД РФ, Европа и Украина пытаются вывести проблему с зерном до масштабов «вселенской катастрофы».