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AFP: президент Шри-Ланки покинул страну и улетел на Мальдивы

Максим Крюков
02:02 13.07.2022
Ранее Готабая Раджапакса подписал заявление о своей отставке 13 июля.
AFP: президент Шри-Ланки покинул страну и улетел на Мальдивы
© Фото: Pradeep Dambarage, ZUMAPRESS.com, Global Look Press
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Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса покинул страну с женой и телохранителем. Об этом сообщает информационное агентство AFP, ссылаясь на свои источники.

По данным источников, самолет главы островного государства направился на Мальдивы.

Ранее газета Daily Mirror сообщила, что президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса подписал заявление о своей отставке 13 июля. Заявление было передано высокопоставленному правительственному чиновнику, который представит его спикеру парламента.

Также стало известно, что жители Шри-Ланки захватили резиденцию главы государства и премьера. В сети появились кадры из президентского дворца. На них видно, что протестующие обыскивают вещи президента, отдыхают на его кровати и плавают в бассейне. Позже захватчики дворца открыли проход в здание для всех желающих. И тут, словно в музей, образовался огромный поток посетителей. Всем захотелось посмотреть на то, как жил их руководитель, когда в стране процветал ужасный кризис.

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