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В Шри-Ланке протестующие превратили дворец президента в музей

Сергей Лебедев
00:03 12.07.2022
Появились кадры из захваченной резиденции главы государства.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: @Fevady91, Twitter
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Президент Шри-Ланки на фоне многотысячных протестов официально объявил о том, что в среду, 13 июля, уходит в отставку. Сейчас пока еще действующий руководитель государства находится в одной из соседних стран, но он планирует вернуться к моменту ухода со своего поста. Об этом сообщил спикер парламента Шри-Ланки.

Ранее демонстранты захватили резиденции главы государства и премьера. В сети уже появились кадры из президентского дворца. На них видно, что протестующие обыскивают вещи президента, отдыхают на его кровати и плавают в бассейне. Они даже умудрились слить топливо из автомобиля главы государства.

Уже позже захватчики дворца открыли проход в здание для всех желающих. И тут, словно в музей, образовался огромный поток посетителей. Всем захотелось посмотреть на то, как жил их руководитель, когда в стране ужасный кризис.

Напомним, люди массово вышли на улицы столицы Коломбо в минувшую субботу. Недовольство протестующих вызвало падение уровня жизни и ухудшение экономического положения. В Шри-Ланке сейчас острая нехватка продовольствия, удобрений, медикаментов и нефтепродуктов.

По оценкам главы правительства, чтобы полностью преодолеть экономический кризис, потребуется не менее трех лет.

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