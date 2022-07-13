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ЕС договорился с Россией о транзите грузов в Калининградскую область

Сергей Лебедев
01:58 13.07.2022
Товары, перемещаемые между субъектами страны, выведут из санкционных списков.
ЕС договорился с Россией о транзите грузов в Калининградскую область
© Фото: ТРК Звезда
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Европейский союз и Российская Федерация договорились о беспрепятственном транзите грузов в Калининградскую область. Предполагается, что товары, перемещаемые между субъектами страны, выведут из санкционных списков.

В данном случает речь идет о железнодорожном и автомобильном транзите. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на высокопоставленного источника, который ознакомился с документом из Брюсселя, удовлетворившем Москву. 

Не исключено, что  эту меру могут отдельно прописать в готовящемся седьмом пакете санкций. Отмечается, что согласование финального документа между Брюсселем и Вильнюсом идет уже несколько недель. 

Напомним, в июне Литва объявила о запрете железнодорожного транзита подсанкционных грузов. В ответ Россия обвинила Европу в агрессивном подходе к вопросу транзита в Калининградскую область. 

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