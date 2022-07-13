ЕС договорился с Россией о транзите грузов в Калининградскую область

© Фото: ТРК Звезда

Европейский союз и Российская Федерация договорились о беспрепятственном транзите грузов в Калининградскую область. Предполагается, что товары, перемещаемые между субъектами страны, выведут из санкционных списков.

В данном случает речь идет о железнодорожном и автомобильном транзите. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на высокопоставленного источника, который ознакомился с документом из Брюсселя, удовлетворившем Москву.

Не исключено, что эту меру могут отдельно прописать в готовящемся седьмом пакете санкций. Отмечается, что согласование финального документа между Брюсселем и Вильнюсом идет уже несколько недель.

Напомним, в июне Литва объявила о запрете железнодорожного транзита подсанкционных грузов. В ответ Россия обвинила Европу в агрессивном подходе к вопросу транзита в Калининградскую область.