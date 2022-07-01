Bloomberg: ЕС может изменить правила транзита товаров в Калининград в новом пакете санкций

В настоящее время идет активная работа по созданию нового пакета ограничительных мер против России.

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В новом пакете антироссийских санкций Европейский союз может изменить правила транзита товаров в Калининград, которые находятся под санкциями. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

По информации издания, подготовка нового пакета санкций против России идет полным ходом, и некоторые государства будут настаивать на необходимости введения изменений в ряде положений. Так, в пакет ограничительных мер планируется включить исправления мер, которые были утверждены ранее.

Во вторник стало известно, что страны «Большой семерки» не собираются распространять санкции на поставки продуктов питания и сельскохозяйственной продукции, в том числе из России. Уточняется, что ограничения также не должны распространяться на доставку гуманитарной помощи.