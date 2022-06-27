Литва договорилась с ЕК об основных принципах транзита в Калининград

В планах Вильнюса не было введения «блокады Калининграда», заявили в Литве.

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Литва договорилась с Еврокомиссией об основных принципах транзита грузов РФ в Калининград. Такое заявление сделал старший советник литовского президента по национальной безопасности Кястутис Будрис.

«Сегодня было достигнуто единодушное согласие об основных принципах и основных положениях, которым Литва должна следовать», - цитирует его Литовское радио и телевидение (LRT).

Будрис подчеркнул, что в планах Вильнюса не было введения «блокады Калининграда». Также было добавлено, что в данный момент осуществляется транзит пассажиров и грузов в Калининград и из города.

«Литва выполняет свои обязательства, но также реализует свои суверенные права - мы контролируем грузы и пассажиров. И за товары, не подпадающие под санкции, нас никто не упрекнул», - добавил советник президента Литвы.

Ранее глава Калининградской области Антон Алиханов заявил, что Балтика обладает достаточными мощностями для того, чтобы поставлять грузы из России в регион.