Литва договорилась с ЕК об основных принципах транзита в Калининград
Литва договорилась с Еврокомиссией об основных принципах транзита грузов РФ в Калининград. Такое заявление сделал старший советник литовского президента по национальной безопасности Кястутис Будрис.
«Сегодня было достигнуто единодушное согласие об основных принципах и основных положениях, которым Литва должна следовать», - цитирует его Литовское радио и телевидение (LRT).
Будрис подчеркнул, что в планах Вильнюса не было введения «блокады Калининграда». Также было добавлено, что в данный момент осуществляется транзит пассажиров и грузов в Калининград и из города.
«Литва выполняет свои обязательства, но также реализует свои суверенные права - мы контролируем грузы и пассажиров. И за товары, не подпадающие под санкции, нас никто не упрекнул», - добавил советник президента Литвы.
Ранее глава Калининградской области Антон Алиханов заявил, что Балтика обладает достаточными мощностями для того, чтобы поставлять грузы из России в регион.