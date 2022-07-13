Джонсон сам запросил голосование по вотуму доверия правительству Великобритании

При этом дата обсуждения и голосования пока неизвестна.

© Фото: Ian Davidson, KeystonePressAgency, globallookpress

Премьер-министр Британии Борис Джонсон, который 7 июля объявил о том, что уходит в отставку, сам запросил голосование по вотуму доверия правительству. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники в Лейбористской партии.

«Источники сообщили, что они считают, что Борис Джонсон представил собственный запрос по вотуму доверия правительству», - говорится в сообщении телеканала.

Утверждается, что дата обсуждения и голосования по вотуму пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс выдвинула свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии. Также она планирует стать премьер-министром страны. На этом посту чиновница обещает начать снижать налоги с первого дня.

При этом несколькими днями ранее в СМИ появилась информация о том, что Трасс, вступившая в гонку за пост премьер-министра страны, зарегистрировала сайт своей предвыборной кампании еще в начале июня, то есть за месяц до отставки Бориса Джонсона. При этом публично о своих планах она объявила лишь на днях.