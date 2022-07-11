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Лиз Трасс выдвинула свою кандидатуру на пост премьер-министра Великобритании

Сергей Лебедев
00:15 11.07.2022
Нынешний глава МИД обещает на новом посту снизить налоги.
Лиз Трасс выдвинула свою кандидатуру на пост премьер-министра Великобритании
© Фото: Bernd von Jutrczenka dpa Globallookpress
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Глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс выдвинула свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии. Также она планирует стать премьер-министром страны. На этом посту чиновница обещает начать снижать налоги с первого дня.

«Я буду бороться на выборах как консерватор и править как консерватор», - сообщила Трасс в статье для газеты Telegraph.

Напомним, ранее свои кандидатуры на пост премьера выдвинули экс-министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид, а также бывший глава МИД страны Джереми Хант. Оба политика решили включить снижение налогового бремени в число своих предвыборных обещаний. 

Также о своих намерениях бороться за статус британского премьера заявил экс-глава министерства финансов Великобритании Риши Сунак. 

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