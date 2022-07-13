В стране и мире В стране и мире В стране и мире

На Мальдивах начались протесты после прибытия президента Шри-Ланки

Анна Касаткина
15:18 13.07.2022
Президент прибыл в Мале в ночь на 13 июля на военном самолете.
© Видео: #IndiaOut Twitter © Фото: #IndiaOut Twitter
Читайте нас на:

На Мальдивах начались протесты против пребывания на островах уходящего с поста президента Шри-Ланки Готабаи Раджапаксы. По данным СМИ, глава государства прибыл в Мале в ночь на среду, 13 июля.

Демонстранты требуют депортировать Раджапаксу. То, что президент добрался до островов на военном самолете, подтвердили Военно-воздушные силы Шри-Ланки.

ТАСС пишет, что с Мальдив Раджапакса планирует отправиться в Сингапур, где ему предоставят убежище.

Президент Шри-Ланки 13 июля сообщил, что уходит в отставку, его обязанности временно будет выполнять премьер-министр Ранил Викрамасингхе. Причиной ухода Раджапаксы с поста стали массовые протесты в Коломбо 9 июля с требованием его отставки. Демонстранты захватили президентскую резиденцию, а также резиденцию премьера. После этого глава государства покинул Шри-Ланку. Новые президентские выборы состоятся 20 июля.

Протесты на Шри-Ланке связаны со значительным ухудшением уровня жизни в стране из-за экономического кризиса. На острове не хватает иностранной валюты, топлива, нефтепродуктов, удобрений, продуктов питания и медикаментов для отдельных групп населения.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:45 В стране и мире
Видео
Работа ПВО: опубликованы кадры сбитой в районе Луганска ракеты «Точка-У»
14:34 В стране и мире
В СК сообщили подробности задержания Гуровича
13:50 В стране и мире
В Росавиации опровергли сообщения о проведенной Александру Нерадько операции
13:26 В стране и мире
Литва подготовит инфраструктуру для бригады НАТО к 2025 году
12:48 В стране и мире
В Кремле ответили на вопрос о возможной отставке Борисова с поста вице-премьера
Популярное
Экс-спецназовец назвал способ выспаться за 10 минут
Опубликовано первое полноценное фото с телескопа James Webb
Видео
Компромат, разврат, наркотики: почему американцы считают Хантера Байдена угрозой нацбезопасности США
Видео
Корреспондент показал, как ВСУ чуть не устроили катастрофический взрыв в Северодонецке
МО РФ: украинские боевики заминировали обочины дороги между Красным Подом и Радушным в Днепропетровской области
Видео
МО РФ: под Одессой уничтожены две украинские установки Harpoon, полученные из Британии
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.