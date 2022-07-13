На Мальдивах начались протесты после прибытия президента Шри-Ланки

Президент прибыл в Мале в ночь на 13 июля на военном самолете.

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На Мальдивах начались протесты против пребывания на островах уходящего с поста президента Шри-Ланки Готабаи Раджапаксы. По данным СМИ, глава государства прибыл в Мале в ночь на среду, 13 июля.

Демонстранты требуют депортировать Раджапаксу. То, что президент добрался до островов на военном самолете, подтвердили Военно-воздушные силы Шри-Ланки.

ТАСС пишет, что с Мальдив Раджапакса планирует отправиться в Сингапур, где ему предоставят убежище.

Президент Шри-Ланки 13 июля сообщил, что уходит в отставку, его обязанности временно будет выполнять премьер-министр Ранил Викрамасингхе. Причиной ухода Раджапаксы с поста стали массовые протесты в Коломбо 9 июля с требованием его отставки. Демонстранты захватили президентскую резиденцию, а также резиденцию премьера. После этого глава государства покинул Шри-Ланку. Новые президентские выборы состоятся 20 июля.

Протесты на Шри-Ланке связаны со значительным ухудшением уровня жизни в стране из-за экономического кризиса. На острове не хватает иностранной валюты, топлива, нефтепродуктов, удобрений, продуктов питания и медикаментов для отдельных групп населения.