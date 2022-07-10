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В штабе обороны Шри-Ланки призвали протестующих помочь военным поддержать мир в стране

Алексей Курильченко
06:50 10.07.2022
Генерал Силва выступил вместе с командующими войск страны.
В штабе обороны Шри-Ланки призвали протестующих помочь военным поддержать мир в стране
© Фото: Isura Nimantha Keystone Press Agency Globallookpress
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Начальник штаба обороны Шри-Ланки генерал Шавендра Силва обратился к жителям с просьбой помочь военным и полицейским поддержать мир и вернуть спокойствие в страну. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции с командующими войск Шри-Ланки.

«Общественная поддержка необходима для поддержания мира», - цитирует Newsfirst слова генерала.

Напомним, 9 июля на Шри-Ланке тысячи протестующих вышли на улицы Коломбо. В ходе столкновений части из них удалось прорваться в президентский дворец. Во время экстренного заседания лидеров политических партий, президента призвали подать в отставку. Сам глава государства сообщил премьер-министру, что готов принять любое решение, которое примут лидеры политических партий.

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