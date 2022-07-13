В стране и мире «Ъ»: экс-замглавы МЧС Гуровичу инкриминируют ущерб в размере 350 млн при строительстве госпиталя Ян Брацкий Андрей Гурович был задержан накануне в Москве, одновременно с проведением обысков. © Фото: МЧС РФ Читайте нас на: Бывшего заместителя главы МЧС России Андрея Гуровича подозревают в превышении должностных полномочий при строительстве мобильного ковидного госпиталя в Мурманской области. «По данным управления "М" ФСБ <..> при строительстве одного из таких лечебных заведений в Мурманской области, госпиталя для 700 больных ковидом в поселке Мурмаши, в результате предполагаемых должностных нарушений господина Гуровича был причинен ущерб на сумму порядка 350 млн руб. При этом на быстровозводимый госпиталь в Мурмашах Мурманской области в соответствии с распоряжением правительства РФ было выделено 979 млн 621 тыс. руб», - пишет «Коммерсант». Андрей Гурович был задержан накануне в Москве. Тогда же сотрудники правоохранительных органов провели десятки обысков с изъятием документации и иных интересующих следствие предметов. В деле утверждается, что именно Гурович является главным фигурантом, однако есть и другие лица, уголовное преследование которых пока не началось. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика