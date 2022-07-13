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«Ъ»: экс-замглавы МЧС Гуровичу инкриминируют ущерб в размере 350 млн при строительстве госпиталя

Ян Брацкий
12:29 13.07.2022
Андрей Гурович был задержан накануне в Москве, одновременно с проведением обысков.
«Ъ»: экс-замглавы МЧС Гуровичу инкриминируют ущерб в размере 350 млн при строительстве госпиталя
© Фото: МЧС РФ
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Бывшего заместителя главы МЧС России Андрея Гуровича подозревают в превышении должностных полномочий при строительстве мобильного ковидного госпиталя в Мурманской области.

«По данным управления "М" ФСБ <..> при строительстве одного из таких лечебных заведений в Мурманской области, госпиталя для 700 больных ковидом в поселке Мурмаши, в результате предполагаемых должностных нарушений господина Гуровича был причинен ущерб на сумму порядка 350 млн руб. При этом на быстровозводимый госпиталь в Мурмашах Мурманской области в соответствии с распоряжением правительства РФ было выделено 979 млн 621 тыс. руб», - пишет «Коммерсант».

Андрей Гурович был задержан накануне в Москве. Тогда же сотрудники правоохранительных органов провели десятки обысков с изъятием документации и иных интересующих следствие предметов. В деле утверждается, что именно Гурович является главным фигурантом, однако есть и другие лица, уголовное преследование которых пока не началось.

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