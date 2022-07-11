Литва запретила транзит алкоголя, химикатов, древесины и цемента в Калининград

В качестве ответной меры власти Калининграда предложили полностью запретить ввоз и вывоз любых товаров через Прибалтику в РФ.

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Власти Литвы расширили ограничения на транзит товаров в Калининград через свою территорию. Новые санкции введены в понедельник, 11 июля, в отношении алкогольной продукции, промышленных химикатов, древесины и цемента, сообщает Reuters со ссылкой на литовскую таможню.

Скандал с транзитом разгорелся 18 июля, когда официальный Вильнюс в рамках пятого санкционного пакета ЕС запретил транзит российских товаров в Калининград. Изначально запрет касался железнодорожного транспорта, но позже Литва включила в список ограничений грузовые автомобили.

Власти Калининграда предложили в качестве ответной меры полностью запретить ввоз и вывоз любых товаров через Прибалтику в РФ. Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предупредила о введении мер в отношении Литвы и Европейского союза, если не решится проблема с транзитом в Калининград. Согласно словам Марии Захаровой, диалог с Еврокомиссией и Литвой продолжается, в то время как подготовка жестких ответных мер уже завершилась. По мнению официального представителя российского внешнеполитического ведомства, решение проблемы слишком затянулось.

В МИД РФ также рассчитывают, что в Брюсселе и Вильнюсе будет принято единственно правильное решение, которое обеспечит беспрепятственный транзит в эксклавную часть Российской Федерации.