Лавров заявил, что запертое на Украине зерно составляет лишь 1% от мирового объема

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Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что заблокированное на Украине зерно не может быть причиной продовольственного кризиса в Европе. Дипломат отметил, что Запад акцентирует свое внимание на этой ситуации, хотя на самом деле речь идет об 1% от общего объема сырья.

«Тот кризис, который Запад всячески делает новостью №1 в дискуссиях на международной арене и который связан с украинским зерном - якобы это зерно абсолютно необходимо для того, чтобы решить продовольственную проблему - статистка показывает очень ясно, что зерно, которое сейчас на Украине заперто в портах, это меньше 1% от объема мирового производства. Поэтому на реальную продовольственную безопасность оно влияния не оказывает», - заявил Лавров по итогам заседания стран «Группы двадцати» в Бали.

Дипломат также заявил, что для разрешения кризиса от Запада требуется лишь прекратить искусственно блокировать поставки российского зерна, по которому многие страны уже заключило контракты.

Ранее Лавров заявил, что Россия сделала все возможное для возникающей в мире проблемы с продовольствием, чего не скажешь о западных странах. Об этом он сказал по итогам переговоров с главой МИД Бахрейна Абделем Латифом аз-Зайяни.