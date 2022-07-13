В МИД РФ назвали досмотр судов одним из условий вывоза украинского зерна

Как отметил директор Департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев, основную угрозу судоходству представляют украинские морские мины и обстрелы ВСУ.

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Россия не препятствует вывозу украинского зерна морским путем и готова содействовать этому. С таким заявлением выступил директор Департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев.

«Неоднократно подтверждали на всех уровнях, в том числе публично, что готовы содействовать обеспечению навигации иностранных коммерческих судов для вывоза украинского зерна», - сказал Ильичев в интервью «Интерфаксу».

Дипломат напомнил, что для безопасного вывоза зерновых российские военные ежедневно объявляют об открытии специальных гуманитарных коридоров из акватории Черного и Азовского морей.

«Понятными условиями для нас остаются возможности контроля и досмотра судов для исключения контрабанды вооружений, а также отказ Киева от провокаций», - добавил он.

В настоящее время, считает Ильичев, основные угрозы для судоходства представляют украинские морские мины и регулярные обстрелы со стороны ВСУ. Именно киевский режим продолжает удерживать в портах десятки иностранных судов.

Тем временем военнослужащие ВС РФ разминировали почти 3,5 тысячи гектаров территории и возобновили нормальную и безопасную работу портов Бердянска и Мариуполя.