Украина потеряла 1 522 беспилотника с начала спецоперации

Также уничтожены более 380 самолетов и вертолетов, свыше 4 000 танков и бронемашин, добавили в МО РФ.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: MOD Russia, Globallookpress

За все время спецоперации, которую проводят ВС РФ совместно с силами Народных милиций ЛНР и ДНР, украинская сторона потеряла 1 522 беспилотника, сообщил на брифинге 13 июля официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 247 самолетов, 137 вертолетов, 1 522 беспилотных летательных аппарата, 354 зенитных ракетных комплекса, 4 050 танков и других боевых бронированных машин, 744 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3 145 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4 192 единицы специальной военной автомобильной техники», - сказал он.

В ежедневной сводке Минобороны говорится о ракетном ударе по территории судостроительного завода в Николаеве. Как уточнил официальный представитель российского военного ведомства, погибли более 350 украинских военных, уничтожены 20 единиц военной техники из состава резерва оперативно-тактической группы «Каховка».

Ранее «Звезда» опубликовала кадры последствий удара по Новой Каховке. ВСУ применили ракеты американских комплексов HIMARS, которые Украина получила от США. По словам главы военно-гражданской администрации Каховского района Владимира Леонтьева, обстрелы привели к взрывам и пожару на складах селитры.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов