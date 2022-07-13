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В Минобороны России раскрыли результаты ракетного удара по ВСУ в Николаеве

11:46 13.07.2022
Уничтожены свыше 350 военнослужащих ВСУ и 20 единиц военной техники из состава резерва оперативно-тактической группы «Каховка», заявили в МО РФ.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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Российские военные за прошедшие сутки нанесли ракетный удар по территории судостроительного завода в Николаеве, сообщил на ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

В результате погибли более 350 украинских военных, уничтожены 20 единиц военной техники из состава резерва оперативно-тактической группы «Каховка».

Также официальный представитель российского военного ведомства рассказал о ракетном ударе по пункту дислокации артиллерийского дивизиона 59-й мотопехотной бригады в Николаеве. Погибли до 70 украинских артиллеристов, уничтожены десять самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» и более десяти единиц техники.

Конашенков сообщил о ликвидации диверсионно-разведывательной группы переброшенного из Киева 242-го батальона 241-й бригады территориальной обороны под Дементиевкой в Харьковской области. По его словам, пять боевиков уничтожены на месте, еще десять украинских военнослужащих захвачены в плен.

За все время спецоперации, которую проводят ВС РФ совместно с силами Народных милиций ЛНР и ДНР, украинская сторона потеряла 380 самолетов и вертолетов, более 1 500 беспилотников, свыше 4 000 танков и бронемашин. Также уничтожаются украинские ЗРК, реактивная и ствольная артиллерия, военные автомобили.

Ранее «Звезда» опубликовала кадры последствий удара ВСУ по Новой Каховке в ночь на 12 июля. ВСУ применили ракеты РСЗО комплексов HIMARS американского производства, ранее поставленных Киеву. Как утверждают местные власти, обстрелы привели к взрывам и пожару на складах селитры.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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