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Завалы и разбитые стекла: опубликованы кадры последствий удара ВСУ по Новой Каховке

Андрей Аркадьев
Андрей Лазарев
10:47 13.07.2022
Сильно пострадал торговый центр, склады, жилые дома, офисные помещения и другие здания.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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«Звезда» публикует кадры последствий удара ВСУ по Новой Каховке в ночь на 12 июля. На месте событий побывал корреспондент телеканала Андрей Лазарев.

На видеозаписи можно увидеть следы масштабных разрушений. Сильно пострадал торговый центр, склады, жилые дома, офисные помещения и другие здания. Разрушены стены, разбиты крыши, выбиты стекла из окон.

Ранее сообщалось, что украинские войска нанесли шесть ударов по городу, три из них отбили российские системы ПВО. ВСУ применили ракеты РСЗО комплексов HIMARS американского производства, ранее поставленных Киеву.

Как утверждает глава военно-гражданской администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев, обстрелы привели к взрывам и пожару на складах селитры. В настоящее время известно как минимум о семи погибших, десятки людей обратились за медицинской помощью.

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