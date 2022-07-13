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В Херсонской области рассказали о попытках украинцев поджигать поля пшеницы

Ян Брацкий
11:00 13.07.2022
Подобные действия украинских военных замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов назвал преступлением.
В Херсонской области рассказали о попытках украинцев поджигать поля пшеницы
© Фото: Пресс-служба МЧС Украины, РИА Новости
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Украинцы пытаются поджигать поля пшеницы на приграничных с Херсонской областью территориях. Об этом заявил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов. Подобные действия он назвал преступлением.

«Было такое, что они намеренно берут и на линии разграничения пытаются сжигать поля пшеницы. Понятно, что будут пытаться говорить, что палит Россия. Но вы же понимаете, что это провокация», - приводит ТАСС слова Стремоусова.

После потери контроля над регионом ВСУ регулярно обстреливают его из крупнокалиберной артиллерии, уточнил замглавы ВГА. Вечером в понедельник был нанесен удар по Новой Каховке. В результате детонировали склады с удобрениями, что привело к масштабным разрушениям.

Ранее директор Департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев заявил, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна морским путем и готова этому содействовать. Одним из условий является досмотр судов во избежание контрабанды оружия, уточнил дипломат.

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