Как выглядит Новая Каховка после обстрела ВСУ: кадры разрушений

При ударе по Новой Каховке пострадали около 80 человек.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

«Звезда» публикует видео с последствиями ночного удара по городу Новая Каховка Херсонской области. На кадрах видны следы масштабных разрушений.

По словам замглавы херсонской военно-гражданской администрации Кирилла Стремоусова, ВСУ нанесли шесть ударов по городу, три из них отбили российские системы ПВО.

Ранее он утверждал, что удар нанесен американской РСЗО HIMARS. Вспыхнули склады с хранящейся в них селитрой. Десятки людей были доставлены в больницы с ранениями различной степени тяжести.

К настоящему времени известно о 80 пострадавших и пяти погибших. Уже шестеро детей извлечены из-под завалов на дачах. Повреждены рынок, больница, отдел полиции и жилые дома. На месте работают экстренные службы.