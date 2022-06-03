Россия готова обеспечить мирный провоз зерна и заход судов в Азовском и Черном морях

Президент допустил вывоз зерна через подконтрольные Украине порты Черного моря, при условии их разминирования.

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Россия не собирается препятствовать вывозу украинского зерна и готова обеспечить свободный заход кораблей в порты Азовского и Черного морей. Об этом заявил президент Владимир Путин.

«Что касается вывоза украинского зерна. Мы не препятствуем этому. И существует несколько способов вывоза зерна», - сказал Путин в интервью телеканалу «Россия 1».

Один из способов, уточнил глава государства, вывоз зерновых из подконтрольных Украине портов Черного моря.

«Прежде всего - это Одесса и близлежащие порты. Но не мы же заминировали подходы к портам. Это Украина заминировала», - подчеркнул президент России.

Российский президент обратил внимание на тот факт, что в украинских портах застряло множество судов, которые, по его мнению, держат взаперти, а экипажи используют в качестве заложников.