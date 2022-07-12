ВСУ нанесли ракетный удар по Новой Каховке

© Фото: Mihir Melwani, Keystone Press Agency, Global Look Press

В результате удара со стороны Вооруженных сил Украины по населенному пункту Новая Каховка Херсонской области взорвались склады с селитрой. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации региона Владимир Леонтьев.

«От удара взорвались склады с селитрой, есть пострадавшие. Сейчас взрывы продолжаются. Повреждения получили жилые дома, больница и рынок», - приводят его слова РИА Новости.

Глава ВГА отметил, что пострадавшие жители города начали поступать в больницу, подчеркнув, что медицинский персонал укрывается в убежище, но продолжает принимать раненых. Леонтьев добавил, что серьезные повреждения получил склад с гуманитарной помощью.

Замглавы военно-гражданской администрации региона Екатерина Губарева заявила, что удар был совершен из американской РСЗО HIMARS.

«Только что получила сообщение об атаке на нашу красивую и мирную Новую Каховку. Стреляли американскими HIMARS», - написала она в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины использовала администратора городского канала в соцсетях для наводки ракетных ударов по населенному пункту. Задержанный администратор социальных сетей Новой Каховки Сергей Федоренко рассказал, что на него вышли сотрудники СБУ. Он добавил, что в День семьи, любви и верности был прилет ракеты и были погибшие среди мирного населения.