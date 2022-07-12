Генконсульство Японии во Владивостоке открыло книгу соболезнований после гибели Синдзо Абэ

Синдзо Абэ был смертельно ранен в минувшую пятницу во время уличного выступления в городе Нара и скончался в тот же день.

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Генеральное консульство Японии во Владивостоке открыло книгу соболезнований в связи с трагической гибелью бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ. Сегодня, в день прощания с ним, свои соболезнования пришли оставить десятки людей. Не осталась в стороне и «Звезда», корреспондент которой оставил в книге соболезнований несколько добрых слов от лица телеканала.

История взаимоотношений Москвы и Токио при Абэ богатая. Даже когда политик покинул пост премьер-министра, культурные связи России и страны Восходящего солнца продолжали жить, так как он до последнего оставался председателем организационного комитета по проведению дней русской культуры в Японии. Кстати, при Синдзо Абэ также развивались отношения и в военной области. При нем в Японию приезжал министр обороны Российской Федерации и начальник Генерального штаба ВС РФ.

Синдзо Абэ был смертельно ранен в минувшую пятницу во время уличного выступления в городе Нара. Подозреваемый дважды выстрелил в спину политику из самодельного дробовика. Абэ госпитализировали, но спасти не смогли. Врачи диагностировали у него остановку сердца и дыхания. В понедельник, 11 июля, в Токио началась церемония прощания с Абэ, которого решением кабинета министров решено посмертно наградить Высшим орденом Хризантемы - главной госнаградой страны.