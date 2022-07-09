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Twitter намерен подать в суд на Илона Маска

Марина Крижановская
02:09 09.07.2022
Председатель совета директоров выразил уверенность, что победа будет на стороне Twitter.
Twitter намерен подать в суд на Илона Маска
© Фото: Christophe Gateau dpa Globallookpress
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Руководство социальной сети Twitter намерено подать в суд на американского бизнесмена Илона Маска. Таким образом оно намерено добиться приобретения соцсети в рамках ранее достигнутых договоренностей.

Об этом сообщил председатель совета директоров компании Брет Тэйлор. Его слова приводит РИА Новости.

«Совет директоров Twitter привержен закрытию сделки по цене и условиям, которые были согласованы с Маском. И планирует подать в суд, чтобы обеспечить соглашение о слиянии. Мы уверены, что одержим победу в канцлерском суде Делавера», - сообщает агентство слова Тэйлора.

Немногим ранее Илон Маск принял решение не приобретать данную соцсеть. Соответствующий документ был направлен в адрес Twitter. Согласно ему, Twitter вменяется непредоставление необходимой информации по запросу Маска.

Прежде в американской прессе появилось сообщение, что помощники Маска не могут верифицировать примерное количество учетных записей данной соцсети, являющихся фальшивыми или применяемыми для массовой рекламной рассылки. Отмечено, что якобы нынешнее руководство Twitter не стремится раскрыть всю информацию до совершения сделки, что затрудняет для Илона Маска оценку перспективности соцсети. 

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