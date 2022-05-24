Русский язык станет государственным в Херсонской области

Отмечается, что украинский язык власти запрещать не станут и при желании родителей в школах будут сформированы украиноязычные классы.

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Власти Херсонской области заявили, что русскому языку будет дан статус государственного наравне с украинским. Отмечено, что он станет основным языком для делопроизводства, общения и любых вопросов государственного значения.

Об этом рассказал заместитель главы военно-гражданской администрации освобожденной от украинских националистов Херсонской области Кирилл Стремоусов. Он добавил, что украинский язык власти запрещать не станут.

«Русский язык наравне с украинским станет государственным в Херсонской области. Основным языком для делопроизводства, общения и всех вопросов государственного значения станет русский язык. Украинский язык мы не запрещаем и не будем каким-то образом играть в какие-то языковые истории», - сообщил он РИА Новости.

Также Кирилл Стремоусов отметил, что при желании родителей в школах будут сформированы украиноязычные классы. Но в целом обучение в школах и высших учебных заведениях будет вестись на русском языке.

Представитель властей Херсонской области подчеркнул, что чьи-либо права ущемлены не будут. Также будет рассмотрен вопрос придания крымско-татарскому языку статуса государственного.

«Мы не будем ущемлять ничьих прав. Плюс, у нас в регионе проживает большая община крымских татар. Целесообразность придания статуса государственного крымско-татарскому языку, как это сделано в Крыму, мы предметно обсудим на встрече с общиной», - подытожил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области.

Ранее, в апреле, Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Кремень выступил за отмену русского языка в учебных заведениях страны. Тогда он озвучил идею отменить преподавание русского языка с 1 сентября 2022 года. Дополнительно сообщалось, что пересмотру может быть подвержена программа зарубежной литературы, так как в ней значительное внимание уделяется изучению наследия русских писателей.