В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Русский язык станет государственным в Херсонской области

Марина Крижановская
03:53 24.05.2022
Отмечается, что украинский язык власти запрещать не станут и при желании родителей в школах будут сформированы украиноязычные классы.
Русский язык станет государственным в Херсонской области
© Фото: Андрей Иглов, РИА Новости
Читайте нас на:

Власти Херсонской области заявили, что русскому языку будет дан статус государственного наравне с украинским. Отмечено, что он станет основным языком для делопроизводства, общения и любых вопросов государственного значения.

Об этом рассказал заместитель главы военно-гражданской администрации освобожденной от украинских националистов Херсонской области Кирилл Стремоусов. Он добавил, что украинский язык власти запрещать не станут.

«Русский язык наравне с украинским станет государственным в Херсонской области. Основным языком для делопроизводства, общения и всех вопросов государственного значения станет русский язык. Украинский язык мы не запрещаем и не будем каким-то образом играть в какие-то языковые истории», - сообщил он РИА Новости.

Также Кирилл Стремоусов отметил, что при желании родителей в школах будут сформированы украиноязычные классы. Но в целом обучение в школах и высших учебных заведениях будет вестись на русском языке.

Представитель властей Херсонской области подчеркнул, что чьи-либо права ущемлены не будут. Также будет рассмотрен вопрос придания крымско-татарскому языку статуса государственного.

«Мы не будем ущемлять ничьих прав. Плюс, у нас в регионе проживает большая община крымских татар. Целесообразность придания статуса государственного крымско-татарскому языку, как это сделано в Крыму, мы предметно обсудим на встрече с общиной», - подытожил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области.

Ранее, в апреле, Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Кремень выступил за отмену русского языка в учебных заведениях страны. Тогда он озвучил идею отменить преподавание русского языка с 1 сентября 2022 года. Дополнительно сообщалось, что пересмотру может быть подвержена программа зарубежной литературы, так как в ней значительное внимание уделяется изучению наследия русских писателей.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
03:21 В стране и мире
В Германии отметили безуспешность санкций в борьбе с экономикой России
02:15 В стране и мире
Полянский назвал слова Зеленского о встрече с Путиным «чистым пиаром»
00:48 В стране и мире
Лавров рассказал, какие отношения Россия намерена строить с Китаем
23:34 В стране и мире
Лавров заявил, что Россия будет рассчитывать только на себя и доказавшие свою надежность страны
22:49 В стране и мире
В Центробанке назвали фейком информацию о введении ограничений на снятие наличных
Популярное
Видео
Подавить огнем: кадры боевой работы расчетов самоходных гаубиц «Гиацинт-С»
Сжигали дома вместе с жителями: сапер рассказал о зверствах бойцов «Азова»* при отступлении
Видео
Как проходил первый испытательный пуск «Сармата»: новые кадры с космодрома Плесецк
Видео
Из чего создают «Сармат»: кадры с производства МБР
Видео
Портреты Гитлера, свастики, руны: новые кадры обысков националистов из «Азовстали»
Видео
Российские десантники огнем БМД уничтожили позиции украинских боевиков в лесополосе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.