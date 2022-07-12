В ООН прокомментировали удары ВСУ по Новой Каховке

В результате ракетного удара со стороны украинских войск были ранены десятки мирных жителей, еще сотни остались без жилья.

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В Организации Объединенных Наций прокомментировали ракетные удары украинских военных по Новой Каховке Херсонской области, выступив против обстрелов гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

«Мы выступаем против любых обстрелов гражданской инфраструктуры», - приводит его слова ТАСС.

Сегодня стало известно, что в результате удара со стороны Вооруженных сил Украины по населенному пункту Новая Каховка Херсонской области взорвались склады с селитрой. Глава ВГА отметил, что пострадавшие жители города начали поступать в больницу, подчеркнув, что медицинский персонал укрывается в убежище, но продолжает принимать раненых. Владимир Леонтьев добавил, что серьезные повреждения получил склад с гуманитарной помощью.

Спустя час Леонтьев сообщил, что нанесенный американскими РСЗО HIMARS удар по городу Новая Каховка Херсонской области со стороны украинских войск привел к десяткам раненых среди мирного населения. Десятки жилых домов были разрушены, в результате чего сотни жителей остались без крова.