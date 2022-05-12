ESO показала первую в истории фотографию черной дыры в центре Млечного Пути

Ранее американский предприниматель Илон Маск рассказал, когда планируется отправка космического корабля Starship на Марс. По словам Маска, он намерен отправить экипаж с миссией на планету до конца текущего года.

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