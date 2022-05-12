ESO показала первую в истории фотографию черной дыры в центре Млечного Пути
Фото космического объекта представили на конференции, посвященной событию.
© Фото: ESO
Европейская южная обсерватория (ESO) совместно с Телескопом горизонта событий (Event Horizon Telescope, EHT) показали первую в истории фотографию сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути.
Изображение космического объекта представили на конференции, посвященной открытию. На официальном сайте можно посмотреть видеотрансляцию.
Ранее американский предприниматель Илон Маск рассказал, когда планируется отправка космического корабля Starship на Марс. По словам Маска, он намерен отправить экипаж с миссией на планету до конца текущего года.