Володин и лидеры думских фракций встретились с Мантуровым

© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Спикер Госдумы Вячеслав Володин и руководители фракций встретились с главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровом перед рассмотрением его кандидатуры на пост вице-премьера 15 июля. Об этом сообщает пресс-служба ГД.

«Состоялась встреча председателя ГД Вячеслава Володина и руководителей фракций с кандидатом на должность заместителя председателя правительства - министра промышленности и торговли Денисом Мантуровым», - говорится в сообщении.

В частности, определен график встреч Мантурова во фракциях Госдумы.

На встрече Володина с руководителями думских фракций также обсуждалась повестка внеочередного пленарного заседания нижней палаты 15 июля. Так, планируется рассмотреть 16 законопроектов, из которых шесть - в третьем чтении. В частности, в третьем чтении рассмотрят законопроект о наделении статусом ветерана боевых действий и инвалида боевых действий пограничников - участников специальной военной операции.

Ранее рассмотреть кандидатуру Мантурова на пост вице-премьера ГД ранее предложил председатель кабмина Михаил Мишустин. Президент России Владимир Путин 12 июля подписал указ, утверждающий новую должность в правительстве. Таким образом число вице-премьеров в правительстве увеличилось с десяти до одиннадцати.