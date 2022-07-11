Володин рассказал, какие вопросы рассмотрят на внеочередном заседании Госдумы
Внеочередное пленарное заседание Госдумы необходимо из-за большого количество законопроектов, поступивших в нижнюю палату, многие из них касаются поддержки экономики и соцзащиты граждан. Об этом заявил спикер ГД Вячеслав Володин.
Внеочередное заседание Госдумы состоится 15 июля в 12.00, отметил он. По словам Володина, с 4 июля в Думу поступило 42 законопроекта, а за две недели в общей сложности внесено 86 инициатив.
«Наша задача - не оставлять их на осень, а постараться рассмотреть как можно быстрее», - цитирует его сайт ГД.
Спикер уточнил, что в первую очередь речь идет о мерах поддержки экономики, социальной защиты граждан и военнослужащих.
Ранее Володин дал поручение провести внеочередное заседание Думы 15 июля, уточнив, что «накопились вопросы, требующие неотложного решения».