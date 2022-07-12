В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Назначение Мантурова на пост вице-премьера обсудят на внеочередном заседании Госдумы

Анна Касаткина
17:50 12.07.2022
Внеочередное пленарное заседание нижней палаты состоится в пятницу, 15 июля.
Назначение Мантурова на пост вице-премьера обсудят на внеочередном заседании Госдумы
© Фото: MIT Russia, Globallookpress
Читайте нас на:

Государственная дума РФ на внеочередном пленарном заседании в пятницу, 15 июля, обсудит утверждение на должность вице-премьера министра промышленности и торговли Дениса Мантурова. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты.

«Вопрос об утверждении Дениса Мантурова на должность заместителя председателя правительства РФ - министра промышленности и торговли будет рассмотрен на пленарном заседании Государственной думы 15 июля», - говорится в сообщении.

Рассмотреть кандидатуру Мантутрова на пост вице-премьера ГД ранее предложил председатель кабмина Михаил Мишустин. Президент России Владимир Путин 12 июля подписал указ, утверждающий новую должность в правительстве. Таким образом число вице-премьеров в правительстве увеличилось с десяти до одиннадцати.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил, что нижняя палата прервет летние каникулы и проведет внеочередное заседание 15 июля. Председатель ГД объяснил, что за две недели на рассмотрение в Думу было внесено 86 законопроектов, часть из них касаются срочных мер поддержки экономики и социальной защиты.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:50 В стране и мире
Назначение Мантурова на пост вице-премьера обсудят на внеочередном заседании Госдумы
17:33 В стране и мире
Видео
Выживший после украинского обстрела житель Новой Каховки описал момент удара артиллерии
17:23 В стране и мире
Вексельберг избран сопредседателем Ассоциации развития возобновляемой энергетики вместо Чубайса
17:09 В стране и мире
Видео
Торжества по случаю открытия посольства ДНР в РФ отменили
16:42 В стране и мире
Военные США заявили о ликвидации лидера «Исламского государства»* в Сирии
Популярное
Экс-спецназовец назвал способ выспаться за 10 минут
Опубликовано первое полноценное фото с телескопа James Webb
Видео
Компромат, разврат, наркотики: почему американцы считают Хантера Байдена угрозой нацбезопасности США
Видео
Корреспондент показал, как ВСУ чуть не устроили катастрофический взрыв в Северодонецке
МО РФ: украинские боевики заминировали обочины дороги между Красным Подом и Радушным в Днепропетровской области
Видео
МО РФ: под Одессой уничтожены две украинские установки Harpoon, полученные из Британии
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.