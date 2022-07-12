Назначение Мантурова на пост вице-премьера обсудят на внеочередном заседании Госдумы

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Государственная дума РФ на внеочередном пленарном заседании в пятницу, 15 июля, обсудит утверждение на должность вице-премьера министра промышленности и торговли Дениса Мантурова. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты.

«Вопрос об утверждении Дениса Мантурова на должность заместителя председателя правительства РФ - министра промышленности и торговли будет рассмотрен на пленарном заседании Государственной думы 15 июля», - говорится в сообщении.

Рассмотреть кандидатуру Мантутрова на пост вице-премьера ГД ранее предложил председатель кабмина Михаил Мишустин. Президент России Владимир Путин 12 июля подписал указ, утверждающий новую должность в правительстве. Таким образом число вице-премьеров в правительстве увеличилось с десяти до одиннадцати.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил, что нижняя палата прервет летние каникулы и проведет внеочередное заседание 15 июля. Председатель ГД объяснил, что за две недели на рассмотрение в Думу было внесено 86 законопроектов, часть из них касаются срочных мер поддержки экономики и социальной защиты.